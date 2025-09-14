На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы две основные схемы доступа мошенников к личным данным россиян

«Известия»: в первом полугодии 2025 года в сеть утекло 85 млн телефонных номеров
Max Acronym/Shutterstock/FOTODOM

С января по июнь в России зафиксировано 36,7 тысяч преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации. Об этом сообщили «Известиям» в ГУМ МВД РФ.

В компаниях по кибербезопасности отметили, что только в первом полугодии этого года в открытый доступ попали 54 млн адресов электронной почты и 85 млн телефонных номеров россиян.

По данным экспертов, основных схем для получения доступа к чужим данным всего две: внешний взлом и использование внутренних угроз. К внешним угрозам относятся в том числе DDoS-атаки, от которых чаще всего страдают крупные компании, имеющие доступ к данным миллионов пользователей. Злоумышленники обеспечивают высокую нагрузку на серверы, ищут уязвимые места в ПО и взламывают его. Другим источником угрозы извне могут быть фишинговые сайты, которые используются для кражи учетных записей.

Однако, как сообщили эксперты, самая глобальная угроза исходит изнутри компании, когда не нужно взламывать внешний контур IT-инфраструктуры. В публикации говорится, что, как правило, это дело рук не профессиональных хакеров, а самих работников организаций, которые за денежное вознаграждение предоставляют закрытую информацию третьим лицам. Например, в числе распространенных схем является так называемый мобильный пробив, когда работники операторов связи за деньги «сливают» данные об абоненте.

Для борьбы с киберпреступностью МВД запустило программу «Дистанционное мошенничество». Искусственный интеллект в режиме реального времени анализирует серии атак и выявляет связь между делами. Также с 2023 года действует единая платформа для учета киберинцидентов, объединяющая данные МВД, Роскомнадзора и банков.

Ранее сообщалось, что в России ужесточат ответственность за киберпреступления и онлайн-мошенничество.

