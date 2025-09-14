На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

После взрыва на ж/д в Орловской области поезда пустили по альтернативному маршруту

МЖД: после взрыва в Орловской области поезда пустили по альтернативному маршруту
true
true
true
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Движение поездов дальнего следования в Орловской области организовано по альтернативному маршруту после взрыва на железной дороге. Об этом сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

«На период проведения оперативных мероприятий на перегоне МалоархангельскГлазуновка Орловской области движение поездов дальнего следования организовано по альтернативному маршруту», — говорится в публикации.

По информации МЖД, для пассажиров «Ласточек» назначены компенсационные автобусы со станций Змиевка и Малоархангельск.

Кроме того, пассажиры поездов дальнего следования, которые были задержаны в пути свыше четырех часов, а также пассажиры, ожидающие поезда на вокзалах, будут обеспечены питанием, заключили в пресс-службе.

13 сентября на территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. Губернатор региона Андрей Клычков сообщал, что их было два, позднее РИА Новости сообщило, что заложено было три бомбы на расстоянии 50 метров друг от друга.

При обходе путей одна из бомб детонировала, в результате чего пострадали обнаружившие их сотрудники. Из-за диверсии на путях в Орловской области задерживаются 10 железнодорожных составов на перегоне Малоархангельск — Глазуновка.

Ранее в Орловскую область направили пять бригад центра медицины катастроф из Курска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами