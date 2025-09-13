На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Уфе не зафиксировали загрязнений воздуха после атаки БПЛА на завод «Башнефти»

Превышений ПДК загрязняющих веществ в Уфе нет после атаки БПЛА завода «Башнефти»
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

После атаки украинских беспилотников на предприятие «Башнефти» в Уфе специалисты не зафиксировали в воздухе превышения допустимых норм загрязняющих веществ. Об этом сообщил министр природопользования и экологии Башкортостана Нияз Фазылов в Telegram-канале.

Он отметил, что мобильная экологическая лаборатория ведомства провела мониторинг качества воздуха в Уфе. Отбирались пробы для анализа содержания различных веществ, включая сероводород, диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота, бензол и другие.

«По результатам проведенного мониторинга превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено», — заявил Фазылов в видеообращении, опубликованном пресс-службой министерства экологии республики.

13 сентября произошла атака на «Башнефть» с использованием беспилотников самолетного типа. Охрана завода сбила один из БПЛА из крупнокалиберного оружия. В результате падения беспилотника производственная площадка получила незначительные повреждения. Позже был сбит еще один беспилотник.

Ранее обломки беспилотника упали на НПЗ в Краснодарском крае.

