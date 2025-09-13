В Тбилиси проходит масштабная антиправительственная акция

В центре Тбилиси проходит масштабная антиправительственная акция, в которой участвуют представители оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Первоначально демонстранты собрались возле здания Тбилисского государственного университета, а в данный момент колонна движется в сторону проспекта Руставели. В шествии принимают участие члены оппозиционных политических партий, некоммерческих организаций, студенты, а также их сторонники.

Предполагается, что конечной точкой маршрута митингующих станет здание парламента, расположенное в центре проспекта Руставели.

Информация о планируемой акции 13 сентября была предварительно распространена оппозиционными партиями и НПО в социальных сетях. Восемь партий анонсировали проведение масштабного марша с целью выразить протест против предстоящих местных выборов, намеченных на 4 октября.

Грузинские некоммерческие организации заявили, что их участие в митинге направлено на выражение несогласия с действующей властью, поддержку европейского пути развития страны и защиту безвизового режима с Европейским союзом, который в последнее время находится под угрозой.

