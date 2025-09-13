На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Тбилиси проходит масштабная антиправительственная акция

РИА: оппозиция проводит акцию в Грузии, требуя придерживаться европейского курса
true
true
true
close
«Газета.Ru»

В центре Тбилиси проходит масштабная антиправительственная акция, в которой участвуют представители оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Первоначально демонстранты собрались возле здания Тбилисского государственного университета, а в данный момент колонна движется в сторону проспекта Руставели. В шествии принимают участие члены оппозиционных политических партий, некоммерческих организаций, студенты, а также их сторонники.

Предполагается, что конечной точкой маршрута митингующих станет здание парламента, расположенное в центре проспекта Руставели.

Информация о планируемой акции 13 сентября была предварительно распространена оппозиционными партиями и НПО в социальных сетях. Восемь партий анонсировали проведение масштабного марша с целью выразить протест против предстоящих местных выборов, намеченных на 4 октября.

Грузинские некоммерческие организации заявили, что их участие в митинге направлено на выражение несогласия с действующей властью, поддержку европейского пути развития страны и защиту безвизового режима с Европейским союзом, который в последнее время находится под угрозой.

Ранее в Грузии сравнили местных оппозиционеров с героинями индийского фильма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами