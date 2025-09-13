Подросток выпал из окна в российском городе и не выжил

В Калининграде подросток выпал из окна и не выжил

В Калининграде несовершеннолетний упал с высоты и не выжил. Об этом сообщает МЧС по региону.

Инцидент произошел на улице Челюскинской. Подросток выпал из окна шестого этажа многоквартирного дома и получил травмы. Спасти его не удалось.

До этого в Ростове-на-Дону падение дошкольника из окна закончилось трагедией. Трехлетний мальчик остался в комнате без присмотра. Он забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней вылетел из окна. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. В МЧС напомнили о правилах для взрослых, которые помогут избежать подобных трагических случайностей.

Ранее в Тюмени девушка выжила, выпав из окна десятого этажа.