Российская пенсионерка лишилась 1,3 млн рублей, испугавшись уголовного дела

В Томске пенсионерка лишилась 1,3 млн рублей, испугавшись уголовного дела
В Томске 85-летняя женщина испугалась уголовного дела за поддержку ВСУ и потеряла сбережения. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что пожилой местной жительнице позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей поликлиники. Она сообщила о необходимости пройти диспансеризацию и уточнила паспортные данные женщины. Позже пенсионерке перезвонили уже якобы из комитета Банковского надзора и сообщили, что на ее имя открыт счет на 2 млн рублей, часть которых отправлена в поддержку ВСУ. Звонившие предложили якобы помочь избежать уголовной ответственности через процедуру декларирования денег.

Пенсионерка собрала все свои накопления на сумму более 1,3 млн рублей и передала их курьеру, который приехал к ней домой под предлогом проверки средств. После этого мошенники перестали выходить на связь, и потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Ранее россиянка продала машину и квартиру, чтобы отдать мошенникам 7,5 млн рублей.

