У женщины обнаружили опухоль мозга «размером с авокадо» после потери слуха во время полета

У женщины из США обнаружили опухоль мозга «размером с авокадо» после потери слуха во время полета, пишет New York Post.

28-летняя Николь Катлер из Бостона узнала, что у нее в голове росла опухоль на протяжении 15 лет, и обнаружила ее совершенно случайно — во время полета. Когда самолет поднялся в воздух, девушка почувствовала резкую боль, словно уши «лопнули», и поняла, что полностью перестала слышать правым ухом.

После прилета она обратилась к врачу и вскоре прошла МРТ. Результаты не обрадовали Николь: у нее нашли акустическую невриному — доброкачественную опухоль размером с авокадо, которая давила на слуховой и вестибулярный нервы. Врачи полагали, что она развивалась не менее 15 лет, а все детские падения, головокружения и частичная потеря слуха, о которых пациентка вспоминала, оказались ее первыми симптомами.

Первая операция по удалению опухоли длилась 12 часов, но хирурги смогли удалить только половину новообразования, так как она оплела лицевой нерв. Восстановление оказалось мучительным: Катлер на полгода потеряла способность ходить, двигать рукой и полностью лишилась мимики на правой стороне лица. Несмотря на это, Николь начала усиленную реабилитацию и постепенно вернулась к нормальной жизни.

Однако вскоре опухоль снова стала расти. Лучевая терапия не помогла, и в 2024 году ей пришлось пережить вторую экстренную операцию. В августе того же года Николь перенесла еще одну серьезную процедуру — врачи пересадили ей нерв из ноги в лицо, чтобы восстановить улыбку.

«Мне пришлось заново учиться ходить, но у меня появилась новая улыбка», — сказала она.

Сейчас Николь слышит только одним ухом, регулярно проходит МРТ и готова к новым операциям, если опухоль вернется. Несмотря на испытания, она не сдалась и поставила перед собой цель пробежать все шесть крупнейших марафонов мира, чтобы привлечь внимание к проблеме опухолей мозга. Уже позади Бостон, Лондон, Чикаго и Нью-Йорк, впереди — Берлин и Токио.

«Я бегу не только для себя, но и за всех пациентов и семьи, которые столкнулись с этой болезнью. Возможно, я никогда не верну прежнюю улыбку, но теперь я умею улыбаться всем сердцем», — объяснила Николь.

