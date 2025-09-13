В Грузии арестовали бывшего министра обороны Бурчуладзе

Экс-главу МО Грузии Бурчуладзе отправили под арест по обвинению в коррупции

Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему министру обороны Грузии Джуаншеру Бурчуладзе, обвиняемому в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает информационное агентство Интерпрессньюс.

Арестовать бывшего чиновника просила генеральная прокуратура. Защита Бурчуладзе предлагала суду альтернативу – освобождение под залог в размере 100 тыс. лари, что эквивалентно более $37 тысячам.

По версии прокуратуры, в 2023 году Бурчуладзе, занимая пост министра, злоупотребил служебным положением — он приказал чиновникам минобороны заключить фиктивные соглашения при покупке медицинского оборудования для военного госпиталя. В результате министерство понесло ущерб в размере 1 333 728 лари ($495 тыс.).

Кроме того, в 2025 году Бурчуладзе и его супруга стали владельцами дома и земельного участка в Испании, заплатив за недвижимость €544 тысячи. При этом легальность источников финансирования данной покупки документально не была подтверждена. Экс-главу МО обвинили в легализации незаконных и необоснованных доходов на общую сумму 1 593 212 лари (€504 тыс. по текущему курсу).

