Стало известно, когда истекает срок заключения соучастницы убийства адвоката Маркелова

Осужденная за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Евгения Хасис остается в колонии, срок ее заключения истекает в конце ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Осужденная Евгения Хасис продолжает отбывать наказание. Срок истекает в конце ноября. Заявление об административном надзоре могло быть подано заранее», — говорится в сообщении.

Маркелов и Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в центре Москвы — это преступление стало одним из самых громких в России в 2000-х годах. По приговору суда, за убийство были осуждены Никита Тихонов, получивший пожизненный срок, и его гражданская супруга Евгения Хасис, приговоренная к 18 годам заключения. Суд установил, что мотивом нападения была месть Маркелову за его антифашистскую деятельность.

В 2022 году Верховный суд РФ смягчил наказание Хасис, сократив срок с 18 до 17 лет лишения свободы: суд исключил эпизод о незаконном обороте оружия в связи с истечением срока давности, оставив наказание только за соучастие в убийстве Маркелова. Убийство Бабуровой ей не вменялось — следствие квалифицировало его как «эксцесс» исполнителя Тихонова, то есть незапланированное убийство свидетеля.

