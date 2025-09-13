На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские бойцы поздравили москвичей с Днем города

Участники спецоперации поздравили Москву с 878-летием
Станислав Красильников/РИА Новости

В преддверии празднования 878-летия Москвы в сети появились видеообращения к москвичам от участников специальной военной операции. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

«Дорога и родная Москва, мы клян6мся, пока бьются наши сердца, мы будем стоять на страже твоего спокойствия. С праздником тебя великий город-герой Москва!» — поздравил жителей столицы старший лейтенант Владислав Максимович.

Рядовой Максим Пономарев, бывший врач хоккейной команды рассказал, что объездил всю Россию и понял, что хочет жить в Москве. По его словам, надо чувствовать запах этого города, в котором особенная энергетика. Он пожелал столице процветания, спокойствия, порядка и безопасности.

Поздравил москвичей также младший сержант Андрей Лавров. По его словам, Москва для него — это город, где живет вся его семья, которую он готов защищать. Это место, где он учился, вырос, «нашел себя как человек». Он отметил, что в зоне СВО сражается за покой и будущее своего родного города.

День города Москвы отмечается в первую или вторую субботу сентября. В 2025 году празднование пройдет 13 и 14 сентября.

Ранее мэр Сергей Собянин поздравил москвичей с 878-летием столицы.

