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Петербуржец забрался на коня из колесницы на здании Главного штаба и попал на видео

В Петербурге юноша забрался на статую коня из колесницы на здании Главного штаба

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Телеграм-канал «112»

В Петербурге юноша забрался на коня из колесницы на здании Главного штаба Эрмитажа и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 30 января на Дворцовой площади. Молодой человек забрался на статую коня из колесницы, снимая это на камеру. Очевидцы также сняли момент с земли.

До этого в Петербурге руферы залезли на купола Владимирского собора и одно из зданий в центре города. Они также сняли это на видео и выложили в социальные сети. При этом на кадрах мужчина, взявшись руками за часть конструкции здания, свободно и без страховки висит над землей на высоте.

Ранее россиянин решил прогуляться по проводам между жилыми домами и попал на видео.

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