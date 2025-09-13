На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол Аргентины заявил о прекращении «родильного туризма» из России

Marcos Brindicci/Reuters

Власти Аргентины изменили свою миграционную политику. Об этом в интервью РБК заявил посол республики в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.

По словам дипломата, его страна, как и многие другие государства Латинской Америки, заключила соглашение с Российской Федерацией об отмене виз, чтобы стимулировать культурный и туристический обмен. «Однако это было сделано не для того», чтобы в Аргентину приезжали гражданки РФ, которые «прячут животы на границе».

Как отметил посол, подать заявление на аргентинское гражданство сразу после рождения ребенка уже не получится. Он уточнил, что теперь иностранный гражданин старше 18 лет, чтобы получить аргентинское гражданство путем натурализации, должен доказать, что у него имеется законное постоянное место жительства в Аргентине, а также факт проживания в республике в течение двух лет до подачи заявления на натурализацию.

До этого газета The Wall Street Journal написала, что более 75 тысяч россиян переехали в Аргентину с февраля 2022 года, сформировав в стране «маленькую Россию».

Ранее в Аргентине рассказали о связях мошенников с беременными россиянками.

