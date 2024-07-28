Журналисты рассказали о «маленькой России» внутри Аргентины

Более 75 тысяч россиян переехали в Аргентину с февраля 2022 года, сформировав в стране «маленькую Россию». Об этом пишет издание Wall Street Journal.

По данным журналистов, в основном россияне селятся в районах, которые славятся «модными ресторанами и молодым населением». Часть перебравшихся граждан РФ, которые работают в IT-сфере, получают зарплату в иностранной валюте и криптовалюте, еще ряд релокантов начали открывать салоны красоты, рестораны и другие заведения. В результате сложилась ситуация, при которой в некоторых районах совершенно обыденно слышать русскую речь, а в кафе вместо национальных блюд предлагают русскую кухню.

В публикации отмечается, что переезд в Аргентину — рискованное решение. Авторы материала напомнили, что страна столкнулась с уровнем бедности около 56% и одной из высочайших инфляций в мире, которая составляет 272% в год.

До этого россиянка, которая родилась и выросла в ближайшем Подмосковье, вышла замуж за француза и переехала жить во Францию. Она рассказала «Газете.Ru» о живущих за границей россиянах, непростом французском менталитете, городе Мо в ближайшем «подпарижье», а также объяснила, почему она всегда будет считать себя русской, а не француженкой.

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