Володин высказался об одной из проблем школьников

Владимир Федоренко/РИА Новости

Школьникам из-за чрезмерной нагрузки не хватает времени на дополнительные занятия и секции. Об этом в своем канале в мессенджере Мax заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Он обратил внимание, что, по мнению министерства просвещения России, «школьники, независимо от класса, не должны тратить на выполнение домашнего задания более 3,5 часа». Исходя из этого, выходит, что фактически ученик должен около 12 часов отдавать себя учебе, учитывая небольшой отдых и дорогу до школы и обратно, отметил Володин.

«А где время на дополнительные занятия, секции, общение со сверстниками и семьей?!» ― написал он.

Политик подчеркнул, что его нет при такой нагрузке.

Кроме того, он заявил, что высокая нагрузка на учеников оказывает негативное влияние на развитие и здоровье ребенка, его социализацию, а также приводит к формальному выполнению домашнего задания.

До этого Минпросвещения РФ разработало варианты расписаний уроков для учеников 1–11-х классов, которые могут позволить оптимизировать нагрузку на школьников.

Ранее психолог объяснила, как определить, что ребенок готов к школе.

