Врач предупредила, когда урчание в животе — тревожный симптом, а не норма

Урчание в животе – распространенное явление, которое, вероятно, знакомо каждому взрослому человеку. Почему оно возникает и в каких случаях является нормой, а в каких свидетельствует о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог медицинской компании СбeрЗдоровье Наталья Мотылева.

Урчание — звуки, возникающие внутри живота вследствие перистальтического движения кишечника, — чаще всего является нормальным физиологическим процессом. Обычно такие звуки слышны, когда желудок пуст или почти пуст.

«Урчание может возникать во время голода. Когда человек испытывает это чувство, мозг посылает сигналы органам желудочно-кишечного тракта, стимулируя выработку пищеварительных ферментов и активируя мышечные сокращения кишечника, которые и вызывают характерные шумы. Также урчание в животе может возникать, наоборот, при переедании — в результате активной работы кишечника после приема большого количества пищи», — рассказывает врач.

Рацион человека также влияет: например, при употреблении бобовых, капусты, в кишечнике происходит избыточное газообразование, что может приводить к урчанию.

Психоэмоциональное состояние человека тоже играет роль: стресс и повышенная тревога воздействуют на нервную систему, которая контролирует работу желудочно-кишечного тракта, усиливая перистальтику и способствуя появлению характерных звуков.

«Стоит отметить, что урчание в животе может быть одним из признаков различных заболеваний, поэтому если его сопровождают вздутие, боли в животе, тошнота, рвота, запоры, диарея, появление крови, изменение цвета стула, следует как можно быстрее обратиться к терапевту, который при необходимости направит пациента к врачу узкой специализации. Важно помнить, что каждый организм индивидуален, и схожие симптомы могут иметь разные причины», — отмечает врач.

В случае немотивированного снижения веса более 5% от массы тела за полгода при выраженном урчании также следует проконсультироваться с врачом, поскольку это явление может быть связано с эндокринными нарушениями, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, онкологическими заболеваниями.

