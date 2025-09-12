На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попало как водитель автобуса стал молиться во время рейса

В Казахстане водитель свернул с маршрута и стал молиться в салоне автобуса
true
true
true

В Казахстане пассажирам автобуса пришлось ждать, пока водитель помолится. Об этом сообщает «Азиатский экспресс».

Инцидент произошел в Алма-Аты. По данным Telegram-канала, во время поездки мужчина за рулем общественного транспорта свернул с дороги, после чего остановился и стал молиться прямо около своего сидения.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, заметно, как мужчина опускается на колени и, кланяясь, начинает молиться. При этом снимавшая ролик пассажирка попросила выпустить ее из салона, но это произошло только после того, как мужчина завершил ритуал.

«Это было жутко – автобус стоит, двери закрыты, водитель молится и никак не реагирует. Пришлось снимать на видео», – рассказала девушка.

Ролик распространился в социальных сетях. Многие комментаторы отметили, что религиозные ритуалы – это право каждого, но в общественном транспорте, где водитель несет ответственность за пассажиров, такого делать не стоит.

Ранее в московском метро женщина отказалась снимать никаб и якобы попала в полицию.

