Мужчины похитили ребенка, накачали наркотиками и насиловали, пока он не смог сбежать

Shutterstock

Жителей Великобритании осудили за похищение ребенка. Об этом сообщает SkyNews.

Инцидент произошел в Кенте. 26-летний Кевин Хорват и 38-летний Айван Туртак не были знакомы с 12-летней пострадавшей и впервые заметили ее на парковке супермаркета.

Мужчины уговорили девочку сесть в машину и накачали ее наркотиками, в том числе и метамфетамином. После этого к ним присоединился третий осужденный, 27-летний Эрнест Гунар.

В течение двух дней они насиловали школьницу. В какой-то момент она проснулась раньше похитителей и смогла сбежать.

Когда об их преступлениях стало известно, мужчины практически не раскаялись. Они утверждали, что девочка якобы говорила им, что ей 19 или 20 лет и она сама вела себя «распутно». В ответ на это судья подчеркнул, что школьница не выглядела на этот возраст.

По словам судьи, из-за произошедшего пострадавшую мучают кошмары, она чувствует себя некомфортно, когда оказывается среди людей.

Всех троих фигурантов признали виновными. Хорват и Туртак получили по 17 лет лишения свободы. Гунара осудили на 19 лет.

Ранее дядя 4 года насиловал маленькую племянницу и повторил преступление спустя 9 лет.

