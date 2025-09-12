В Поморье мужчины избили пожилого инвалида и отобрали у него пенсию

В Архангельской области мужчин осудили за нападение на инвалида

В Архангельской области суд вынес приговор компании, напавшей на инвалида. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, в феврале 2025 года в деревне Курцево они проявили агрессию в отношении пожилого мужчины с ограниченными способностями. Они избили местного жителя и отобрали пенсию, которую мужчина в тот день получил.

Отмечается, что здоровью пострадавшего причинили легкий вред. Какого-либо повода для нападения он не давал.

Помимо этого, компанию судили за инцидент, произошедший в 2023 году в городе Коряжме. Около местного ресторана они избили одного из посетителей заведения. Как и инвалид, мужчина повода для этого не давал.

«Вину в совершении преступления подсудимые в полном объеме не признали», – сообщается в публикации.

В зависимости от роли каждого из участников группы, подсудимых приговорили к срокам 3,4 и 4,5 лет лишения свободы, их они проведут в колонии общего режима.

