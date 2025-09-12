На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Поморье мужчины избили пожилого инвалида и отобрали у него пенсию

В Архангельской области мужчин осудили за нападение на инвалида
true
true
true
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Архангельской области суд вынес приговор компании, напавшей на инвалида. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, в феврале 2025 года в деревне Курцево они проявили агрессию в отношении пожилого мужчины с ограниченными способностями. Они избили местного жителя и отобрали пенсию, которую мужчина в тот день получил.

Отмечается, что здоровью пострадавшего причинили легкий вред. Какого-либо повода для нападения он не давал.

Помимо этого, компанию судили за инцидент, произошедший в 2023 году в городе Коряжме. Около местного ресторана они избили одного из посетителей заведения. Как и инвалид, мужчина повода для этого не давал.

«Вину в совершении преступления подсудимые в полном объеме не признали», – сообщается в публикации.

В зависимости от роли каждого из участников группы, подсудимых приговорили к срокам 3,4 и 4,5 лет лишения свободы, их они проведут в колонии общего режима.

Ранее россиянин стал инвалидом по вине жены и попросил ее помиловать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами