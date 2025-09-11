На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин стал инвалидом по вине жены и попросил ее помиловать

В Хабаровском края жена изувечила мужа и избежала тюрьмы благодаря его просьбе
Depositphotos

В Хабаровском крае мужчина, получивший увечья по вине супруги, попросил суд ее помиловать. О решении суда по этому делу сообщает издание kp.ru.

Пара из Нанайского района иногда ссорилась, но почти сразу мирилась. Их соседи слышали шум из квартиры семьи, но полицию не вызывали. Однако в один из вечером супруги выпили и устроили потасовку. Сначала высказался разъяренный мужчина, и женщина не выдержала. Она схватила деревянную табуретку, ударила мужа по голове и выбежала из дома.

Через некоторое время женщина вернулась обратно и увидела, как супруг молча лежал в кровати. Утром к паре зашла соседка и заметила, что мужчина едва дышит, а на его голове и губах видна запекшаяся кровь. Жена пострадавшего не смогла толком объяснить, что случилось прошлым вечером. Ее мужа госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Мужчина выжил, но навсегда лишился возможности самостоятельно ходить.

Против его супруги возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Женщина признала вину и раскаялась, готовясь к суровому приговору, но ее муж, ставший инвалидом, попросил суд не лишать ее свободы, утверждая, что нуждается в заботе и уходе. В итоге Нанайский районный суд назначил фигурантке наказание в виде трех лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Ранее в Тольятти пострадавшая от рук мужа женщина выдумала хулиганов, чтобы его защитить.

