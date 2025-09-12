На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Барнауле частично обрушился дом, пострадал мужчина

МЧС: житель Барнаула пострадал при обрушении ветхого дома
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В ночь на пятницу, 12 сентября, в Барнауле частично обрушились конструкции жилого дома на улице Володарского. Об этом сообщили в местном МЧС.

«По предварительной информации причиной инцидента стала крайняя ветхость строения. Обрушилось деревянное потолочное перекрытие в одной из комнат на площади 15 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В доме находились два человека. Один из них, 45-летний мужчина, оказался под завалами. Сотрудники МЧС вытащили его из-под завалов. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи.

Уточняется, что речь идет о доме 1936 год постройки. Здание не числится, как аварийное.

3 сентября в центре Москвы трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на реконструируемом здании пятиэтажного лицея.

Обрушение строительных конструкций со здания на Старопименовском переулке произошло на площади 10 квадратных метров. По словам собеседника агентства, в результате происшествия двое из троих рабочих были госпитализированы.

Ранее в Подмосковье обрушились конструкции старого горнолыжного комплекса.

