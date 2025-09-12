В Барнауле частично обрушился дом, пострадал мужчина

В ночь на пятницу, 12 сентября, в Барнауле частично обрушились конструкции жилого дома на улице Володарского. Об этом сообщили в местном МЧС.

«По предварительной информации причиной инцидента стала крайняя ветхость строения. Обрушилось деревянное потолочное перекрытие в одной из комнат на площади 15 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В доме находились два человека. Один из них, 45-летний мужчина, оказался под завалами. Сотрудники МЧС вытащили его из-под завалов. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи.

Уточняется, что речь идет о доме 1936 год постройки. Здание не числится, как аварийное.

