Гордон Рамзи перенес операцию на лице из-за рака кожи

Шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что перенес операцию на лице.

Причиной хирургического вмешательства стала одна из разновидностей рака кожи — базалиома. Врачи удалили шеф-повару опухоль. Рамзи попросил поклонников не забывать пользоваться защитными средствами от солнца.

«Клянусь: это не подтяжка лица!» — отметил телеведущий.

Гордон Рамзи — ведущий британских телешоу The F Word, «Кошмары на кухне» и «Адская кухня», а также их американских версий. Фирменный ресторан шеф-повара в Лондоне удостоился трех звезд Мишлен.

В апреле сотрудники правоохранительных органов выехали к дому Гордона Рамзи после сообщений о том, что его расстреляли.

Правоохранители проверили дом и установили, что в особняке всё в порядке. Полицейские также опросили соседей, которые рассказали, что никакой атаки на особняк шеф-повара не было. Сотрудники полиции Лос-Анджелеса сделали вывод, что сообщение о стрельбе стало очередным фейком.

Ранее хирург Киркорова высказался против пластики дочери Даны Борисовой.