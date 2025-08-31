На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гордон Рамзи перенес операцию на лице из-за рака кожи

Шоумену Гордону Рамзи удалили опухоль
true
true
true
close
gordongram/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что перенес операцию на лице.

Причиной хирургического вмешательства стала одна из разновидностей рака кожи — базалиома. Врачи удалили шеф-повару опухоль. Рамзи попросил поклонников не забывать пользоваться защитными средствами от солнца.

«Клянусь: это не подтяжка лица!» — отметил телеведущий.

Гордон Рамзи — ведущий британских телешоу The F Word, «Кошмары на кухне» и «Адская кухня», а также их американских версий. Фирменный ресторан шеф-повара в Лондоне удостоился трех звезд Мишлен.

В апреле сотрудники правоохранительных органов выехали к дому Гордона Рамзи после сообщений о том, что его расстреляли.

Правоохранители проверили дом и установили, что в особняке всё в порядке. Полицейские также опросили соседей, которые рассказали, что никакой атаки на особняк шеф-повара не было. Сотрудники полиции Лос-Анджелеса сделали вывод, что сообщение о стрельбе стало очередным фейком.

Ранее хирург Киркорова высказался против пластики дочери Даны Борисовой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами