В Подмосковье подросток поехал снимать клип и получил ожоги 100% тела

В Подмосковье юноша получил ожоги 100% тела во время съемок клипа

Подросток попал в больницу в критическом состоянии после съемок клипа в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала мать пострадавшего, 17-летний сын сказал ей, что уехал с друзьями снимать ролик. Однако вечером ей позвонили медики и рассказали о том, что школьник попал в больницу.

По словам врачей, пациент получил ожоги 100% тела. Попав в медучреждение, подросток рассказал, что обжегся во время шашлыков. Однако мать сомневается в этом, так как повреждения слишком серьезные.

«У ребенка, по сути, не осталось здоровой кожи, которую можно было бы пересадить», – сообщается в публикации.

Мать добавила, что у сына также обожжены глаза и легкие. Юноша уже перенес несколько операций, но после манипуляций у пострадавшего наблюдаются осложнения, среди которых пневмония.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

