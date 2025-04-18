Россиянка сварила мать в кипятке после ссоры из-за оплаты коммуналки

В Барнауле дочь сварила мать в кипятке после ссоры из-за оплаты коммуналки

В Барнауле будут судить 34-летнюю женщину, которая сварила свою мать в кипятке после ссоры из-за оплаты коммунальных услуг. Об этом сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.

Инцидент произошел 12 января 2025 года в квартире, где проживала женщина со своими дочерью и сыном. Поводом для ссоры послужили коммунальные платежи — дочь была возмущена тем, что мать не экономила воду и электричество. В разгар скандала, когда пожилая женщина принимала ванну, обвиняемая направила на нее струю кипятка из душа.

Только на следующий день, увидев серьезные ожоги на лице и теле матери, дочь вызвала медицинскую помощь. У пострадавшей диагностировали термические ожоги 2-3 степени, покрывавшие 30% поверхности тела, включая голову. Несмотря на оказанную помощь, женщина не выжила.

Следственный отдел по Ленинскому району Барнаула завершил расследование уголовного дела по части 4 статьи 111 УК РФ. Материалы направлены в суд с утвержденным прокурором обвинительным заключением.

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