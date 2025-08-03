Россиянка накопила две тонны мусора в квартире в хрущевке

Жительница Подольска Московской области за 25 лет накопила в своей квартире две тонны мусора, целиком заполнив жилье. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
57-метровая квартира полностью забита старыми вещами — одеждой, игрушками, посудой и журналами.
«Бабуля долгие годы приносила с мусорки все, что приглянулось: старые журналы, кофточки, выкинутые детские игрушки и сервизы», — говорится в публикации.
Соседи женщины жалуются на невыносимый запах, который распространяется по всему подъезду и двору.
«Я сама решила убраться», — сказала жительница захламленной квартиры журналистам.
Она заявила, что выносит мусор из комнат на протяжении нескольких месяцев, но соседи считают, что процесс уборки идет слишком медленно, и требуют привлечь специальные службы для быстрой очистки квартиры. Управляющая компания отказалась помочь жителям хрущевки, поскольку «юридические основания для принудительной уборки отсутствуют».
До этого в Цимлянском районе Ростовской области местный житель решил устроить уборку на участке и сжег собственный дом.
Ранее в Братске женщина убирала мусор и сожгла девять дач.