В Москве девушка пыталась спуститься из окна по простыням и оказалась в больнице

В Москве девушка спускалась по простыням с третьего этажа и оказалась в больнице
В Москве попытка девушки покинуть квартиру по самодельной веревке из простыней закончилась госпитализацией. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, инцидент произошел в одном из домов по проспекту Маршала Жукова около 20:00 вечера. Девушка выкинула из окна третьего этажа несколько связанных простыней, попыталась спуститься, но не удержалась и упала.

Первым на помощь пришел 12-летний школьник, который стал очевидцем ЧП. По словам мальчика, девушка рассказала, что перед падением поругалась с молодым человеком и хотела таким образом покинуть жилье. По данным СМИ, пострадавшая избежала серьезных травм, но ее забрали в медицинское учреждение.

Ранее на Урале две школьницы сбежали из дома, спустившись из окна по простыням.

