На Урале две школьницы сбежали из дома, спустившись из окна по простыням

Baza: в Свердловской области подростки сбежали из дома, спустившись по простыням
Telegram-канал «Baza»

В Среднеуральске Свердловской области две школьницы совершили рискованный побег из квартиры на третьем этаже, спустившись по связанным простыням. Видео опасного спуска публикует Telegram-канал Baza.

Две школьницы сбежали из дома крайне опасным способом — спустившись с третьего этажа по веревке, свитой из простыней. На кадрах видео, появившегося в сети, видно, как девочки поочередно выбираются из окна. Их импровизированный канат сначала свисает до козырька подъезда, а затем до земли.

Процесс спуска выглядит крайне рискованно: одна из беглянок при прыжке с козырька ударилась боком о стену дома. Причины, по которым подростки не воспользовались дверью, неизвестны. На место происшествия был вызван наряд полиции, обстоятельства побега устанавливаются.

До этого в Ростовской области подросток сбежал в лес, чтобы не ходить в школу. 17-летний юноша ушел из дома в ночь на 15 августа, почти двое суток его искали сотрудники полиции и волонтеры. Обнаружить его удалось в лесном массиве Зимовниковского района.
Молодой человек признался, что заранее спланировал побег из дома, потому что не хотел посещать школу. Противоправных действий в отношении пропавшего не совершалось.

Ранее в Подмосковье подросток пропал после поездки с незнакомцем.

