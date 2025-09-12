На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России укрепилась традиция посещать выборы семьями

В регионах России избиратели стали приходить на выборы семьями
true
true
true
close
Telegram-канал Новосибирский облизбирком

На выборы глав регионов, проходящие в рамках Единого дня голосования-2025, россияне идут целыми семьями и даже после ЗАГСа. Об этом сообщают областные избирательные комиссии и региональные СМИ.

В частности, избирательная комиссия Новосибирской области опубликовала в своем Telegram-канале фото избирателей, пришедших на участки всей семьей. Облизирком отметил, что это уже стало для жителей региона традицией: «Родители на собственном примере показывают важность участия в выборах».

Аналогичной традиции придерживаются и жители Уральского федерального округа. К примеру, в Ямало-Ненецком автономном округе на выборы в законодательное собрание региона ямальцы уже с утра идут целыми семьями. Например, семья Окотэтто — глава семейства Игорь и его супруга Нина, удостоенная высокой награды «Материнская слава Ямала», пришли голосовать с одним из их четверых детей Саввой.

В Еврейской автономной области голосовать на участки приходят даже молодожены в день свадьбы. В частности, в городе Биробиджан Александр Сухарев и Анастасия Меркушева посетили свой избирательный участок буквально сразу после регистрации. Председатель избирательной комиссии ЕАО лично поздравила молодоженов и вручила подарок после голосования.

Молодожены из Самарской области Максим и Елизавета в день бракосочетания тоже отправились на избирательный участок. Молодые люди отметили, что приняли такое решение, потому что им важны страна, ее развитие, а также будущее в целом, в том числе их детей.

В первый день выборов главы Свердловской области жители Екатеринбурга Роман Калюжин и Екатерина Шевченко сразу после заключения брака приняли участие в голосовании — один из избирательных участков находится в отделе ЗАГС Кировского района. Молодожены отметили значимость проявления свой гражданской позиции в единый день голосования.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами