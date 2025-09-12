В России укрепилась традиция посещать выборы семьями

На выборы глав регионов, проходящие в рамках Единого дня голосования-2025, россияне идут целыми семьями и даже после ЗАГСа. Об этом сообщают областные избирательные комиссии и региональные СМИ.

В частности, избирательная комиссия Новосибирской области опубликовала в своем Telegram-канале фото избирателей, пришедших на участки всей семьей. Облизирком отметил, что это уже стало для жителей региона традицией: «Родители на собственном примере показывают важность участия в выборах».

Аналогичной традиции придерживаются и жители Уральского федерального округа. К примеру, в Ямало-Ненецком автономном округе на выборы в законодательное собрание региона ямальцы уже с утра идут целыми семьями. Например, семья Окотэтто — глава семейства Игорь и его супруга Нина, удостоенная высокой награды «Материнская слава Ямала», пришли голосовать с одним из их четверых детей Саввой.

В Еврейской автономной области голосовать на участки приходят даже молодожены в день свадьбы. В частности, в городе Биробиджан Александр Сухарев и Анастасия Меркушева посетили свой избирательный участок буквально сразу после регистрации. Председатель избирательной комиссии ЕАО лично поздравила молодоженов и вручила подарок после голосования.

Молодожены из Самарской области Максим и Елизавета в день бракосочетания тоже отправились на избирательный участок. Молодые люди отметили, что приняли такое решение, потому что им важны страна, ее развитие, а также будущее в целом, в том числе их детей.

В первый день выборов главы Свердловской области жители Екатеринбурга Роман Калюжин и Екатерина Шевченко сразу после заключения брака приняли участие в голосовании — один из избирательных участков находится в отделе ЗАГС Кировского района. Молодожены отметили значимость проявления свой гражданской позиции в единый день голосования.