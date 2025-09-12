На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Рассматривал камни»: трехлетнего мальчика нашли на ж/д путях

В Пермском крае ушедшего с площадки трехлетнего мальчика нашли на ж/д путях
МВД России

В Пермском крае невнимательность матери трехлетнего мальчика едва не привела к трагедии. Ребенок ушел с детской площадки и оказался на железнодорожных путях. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции по Уральскому федеральному округу.

Инцидент произошел 11 сентября на станции Менделеево. Дежурная по станции заметила мальчика в опасной близости от железной дороги. Работники станции забрали ребенка с путей, завели в помещение, после чего обратились в полицию и в скорую. Медицинская помощь ребенку не понадобилась.

Ребенок не смог объяснить, как он оказался у станции, и полицейские отправились в ближайший поселок, где нашли 24-летнюю мать мальчика. Женщина пыталась найти потерявшегося сына.

Как выяснили правоохранители, женщина убедилась, что ребенок играет на детской площадке и отлучилась в дом, чтобы растопить печь, а когда вернулась, сына на месте не было.

«Юный непоседа, между тем, не стал сидеть на одном месте и смело отправился исследовать окрестности, дойдя по проселочной дороге до рельсов, где принялся рассматривать камни», — рассказали в МВД.

Полицейские отметили, что ребенок воспитывается в благоприятных условиях, его семья на учете не состоит. Мать несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее в Волгограде двухлетний ребенок попал под поезд и выжил.

