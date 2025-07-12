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В Волгограде поезд сбил двухлетнего ребенка, убежавшего из дома

В Волгограде двухлетний ребенок попал под поезд и выжил
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goodmoments/Shutterstock/FOTODOM

В Волгограде медики борются за жизнь двухлетнего мальчика, который ушел гулять один и попал под поезд. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Инцидент произошел 10 июля на станции Суровикино, пассажирский поезд сбил двухлетнего мальчика. Пострадавший выжил, в тяжелом состоянии он госпитализирован в отделение реанимации с различными травмами.

По данным V1, несовершеннолетний находился под присмотром старшей сестры, когда она отвлеклась, взял велосипед и поехал кататься. Родители в это время занимались домашними делами. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого в Краснодаре поезд сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути. Пострадавший вышел на пути и был замечен машинистом поезда МурманскНовороссийск. Пешеход не услышал звуковые сигналы, так как был в наушниках. 38-летний мужчина оказался под колесами поезда и получил различные травмы. Его экстренно госпитализировали.

Ранее в Подмосковье ребенок попал под поезд по вине пьяной матери.

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