Свекор кинул в невестку гранату за «неподобающее поведение»

В Азербайджане 68-летний свекр принуждал невестку к сексу и бросил в нее гранату
Depositphotos

В Азербайджане осудили мужчину, который бросил гранату в свою невестку после длительного семейного конфликта. Об этом сообщает портал Oxu.az.

Согласно материалам дела, 68-летний Закир Намазов из Гёранбойского района спрятал ручную гранату Ф-1 в стоге сена во дворе, а затем на глазах у жены и маленького внука, выдернул чеку и бросил ее в 39-летнюю женщину, которая получила тяжелые ранения. Мужчина был задержан и предстал перед судом.

Он отрицал факт нападения и обвинения в насилии со стороны жертвы, утверждая, что его невестка сама виновата, так как якобы сбежала из дома, бросив троих детей, и не платила им алименты. Обвиняемый заявил, что пытался вернуть ее в семью, но в итоге дети отказались жить с матерью.

«Я был вынужден поселить ее в вагончике во дворе. Позже она заявила, что якобы я принуждал ее к близости в этом вагончике под угрозами. Она даже пожаловалась в прокуратуру, но из-за отсутствия достаточных доказательств в возбуждении уголовного дела было отказано. А потом меня арестовали по обвинению в инциденте с гранатой», — говорил он на процессе.

В итоге Гянджинский суд признал Намазова виновным и приговорил к 15,5 годам лишения свободы.

Ранее власти сказали изнасилованной девушке вернуться домой, где над ней снова надругались.

