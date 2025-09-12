В Приморье памятник Дзержинскому открыли под песню о Христе

В селе Находка Приморского края бюст основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Феликсу Дзержинскому открыли под композицию «Иисус Христос — суперзвезда». Об этом сообщает Telegram-канал «Национальная Служба Новостей» (НСН).

Открытие памятника проходило в сквере 100-летия пограничных войск по инициативе Союза ветеранов госбезопасности Приморья. После того как с монумента стянули белое полотно, зазвучала композиция Джеймса Ласта Jesus Christ Superstar.

В обнародованном ролике можно заметить, что открытие памятника проходило в официальной обстановке. На церемонии присутствовали представители администрации и жители города. При этом музыкальная композиция никого не смутила.

Telegram-каналу «Подъем» в мэрии прокомментировали, что при открытии памятники использовались обычные фанфары, которые используются во всех мероприятиях. В городском представительстве отметили, что прозвучавший музыкальный стиль схож во всех культурных традициях.

