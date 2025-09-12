На Украине убили двух работников автосервиса

Двух работников автосервиса застрелили в Львовской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По информации журналистов, нападение произошло в 12:00 (совпадает с мск) в селе Подрясное. Материал дополнен фотографией, на которой видно, что на место происшествия уже прибыли сотрудники правоохранительных органов.

1 сентября в городе Фастов, расположенном в Киевской области, произошла стрельба. Как писало издание «Страна.ua», на улице между тремя мужчинами возник конфликт. При этом двое из его участников — отец и сын. После ссоры их оппонент съездил домой за оружием, после чего вернулся на место происшествия и несколько раз выстрелил в других мужчин.

Все это произошло на глазах полицейского, который находился не на службе. Тем не менее сотрудник правоохранительных органов задержал нарушителя и вызвал бригаду скорой медицинской помощи для пострадавших.

Стрелявшим оказался 53-летний местный житель. Журналисты сообщили, что одного из раненых — 28-летнего мужчину — спасти не удалось. Его отца госпитализировали.

Ранее в Львове застрелили бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия.