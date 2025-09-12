На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
16 лет колонии получил отчим из Новосибирска за нападение на 10-месячного ребенка

Житель Новосибирска получил 16 лет колонии за нападение на 10-месячного пасынка
Telegram-канал СУ СК России по Новосибирской области

Житель Новосибирска признан виновным в нападении на десятимесячного пасынка, сообщает СУ СК России по Новосибирской области в Telegram.

«Собранные региональным СК доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 30-летнему жителю Первомайского района. Он признан виновным в по статье 105 УК РФ пункт «в» часть 2», – отметили в Следственном комитете.

По данным следствия, 12 июля 2024 года в одной из квартир Первомайского района Новосибирска подсудимый, пытаясь успокоить малолетнего сына своей сожительницы, поднял ребенка и ударил его головой о пол. В результате мальчик был доставлен в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось.

Подсудимый на суде свою вину не признал. Он заявил, что младенец выпал у него из рук, когда он его укачивал. Но следствие установило, 30-летний обвиняемый испытывал раздражение от плача грудного ребенка, что стало причиной приступа агрессии по отношению ребенку.

Новосибирский областной суд признал обвиняемого виновным и вынес приговор — 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дополнительным ограничением свободы на два года.

Ранее житель Новосибирской области из ревности пытался сжечь бывшую и ее детей.

