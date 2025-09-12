На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сталкер проник в квартиру россиянке и установил скрытую камеру, чтобы ее шантажировать

В Татарстане мужчина годами преследовал бывшую девушку и портил ей жизнь
Shutterstock

Мужчина из Татарстана стал преследовать свою бывшую девушку после расставания. Теперь он ответит за это в суде, пишет Baza.

Пара начала встречаться осенью 2023 года, но вскоре распалась. Однако Алексей не смог смириться с разрывом и стал запугивать Наталью (имена изменены), требуя интимной близости.

Сначала он угрожал распространить ее приватные фото, а позже, использовав дочь женщины, проник к ней в квартиру, поставил там скрытую камеру и вел за ней слежку. Узнав об этом, пострадавшая вновь обратилась в полицию, но мужчина остался на свободе.

Затем Алексей взломал ее электронную почту и соцсети: сменил привязанный номер, удалил подписчиков и поставил на аватар интимное фото Натальи. Мужчина пытался сорвать ей отпуск, порезал колеса на машине, грозил подбросить наркотики, также разместил ее номер телефона на сайтах с интим-услугами.

Сталкер трижды привлекался к административной ответственности за физическое насилие, но продолжал преследовать женщину. В конце концов на него возбудили дело по пяти статьям: понуждение к половому сношению путем шантажа, нарушение тайны переписки, незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, незаконное проникновение в жилище и неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Ранее отвергнутый россиянин преследовал бывшую девушку и выстрелил в ее окно.

