Отвергнутый россиянин преследовал бывшую девушку и выстрелил в ее окно

В Петербурге мужчина преследовал бывшую девушку и выстрелил в ее окно

В Петербурге под стражу заключен мужчина, который полтора года преследовал свою бывшую девушку и обстрелял окно ее квартиры. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 3 января петербуржец следил за своей бывшей возлюбленной, мужчина подъехал на личном авто к дому женщины и выстрелил в окно ее квартиры. Злоумышленник промахнулся и не попал в бывшую девушку, после нападения она обратилась в правоохранительные органы.

По словам россиянки, отвергнутый любовник преследует ее около полутора лет, петербурженка дважды обращалась в полицию, но никаких мер в отношении сталкера предпринято не было. После стрельбы подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело, решением суда мужчина заключен под стражу.

До этого сообщалось, что в Курской области местный житель напал на супругу с кочергой. Во время конфликта женщина заявила, что он не имеет права учить ее жизни.

Ранее в Оренбургской области мужчина приревновал бывшую жену к собутыльнику и избил его скалкой.