В соцсетях раскритиковали мать, которая сделала маникюр 4-летней дочери

The Sun: в соцсетях осудили мать, сделавшую маникюр 4-летней дочери
В соцсетях раскритиковали мать, которая сделала маникюр четырехлетней дочери, пишет The Sun.

Пользовательница TikTok по имени Джесс стала объектом массовой критики и споров после того, как опубликовала кадры, на которых показывает ногти с акриловым маникюром четырехлетней дочери. Девочка, которой через месяц исполнится пять лет, выглядела счастливой и довольной новым образом. Сама мать объяснила, что решила сделать дочери ногти в честь первого официального дня в школе.

«Моя дочь, мои правила. Поступайте со своими детьми, как вам угодно!», --прокомментировала женщина.

Комментаторы раскритиковали Джесс, утверждая, что акриловые ногти могут повредить тонкую и еще формирующуюся ногтевую пластину ребенка, а также создают риск вдыхания паров химических веществ во время процедуры.

Сторонники Джесс, хотя их и меньше, приводят контраргументы, что это был разовый праздничный повод и что решение о том, как воспитывать ребенка, остается за матерью.

Ранее в соцсетях раскритиковали отца, подарившего годовалой дочери розовый Rolls-Royce.

