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В соцсетях раскритиковали отца, подарившего годовалой дочери розовый Rolls-Royce

The Indian Express: индиец подарил маленькой дочери Rolls-Royce и разозлил людей
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lovindubai/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В социальных сетях раскритиковали индийского бизнесмена, подарившего своей годовалой дочери персонализированный розовый автомобиль Rolls-Royce, пишет The Indian Express.

По словам автора публикации, автомобиль был приобретен в качестве подарка ко дню рождения девочки. Стоимость такой машины с учетом персонализации оценивается примерно в $240 тысяч. По мнению экспертов, эта машина пока не предназначена для использования и, скорее всего, будет храниться как коллекционный предмет до тех пор, пока ребенок не подрастет.

Реакция пользователей сети на этот поступок оказалась неоднозначной. Многие осудили чрезмерную роскошь подарка, указав на социальное неравенство и контраст между богатством одной семьи и бедностью миллионов людей в Индии. Некоторые комментаторы отметили, что подобные действия могут формировать у ребенка искаженное представление о ценности вещей и реальной жизни.

Психологи также высказали опасения относительно влияния таких подарков на развитие детской психики. По их мнению, дети, выросшие в условиях избыточного потребления, могут испытывать трудности с пониманием важности труда и ценности достижений.

Ранее британка рассказала, что дарит своим детям подарки на Рождество из мусорных баков, чтобы оплатить маникюр.

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