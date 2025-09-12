Вильфанд предупредил москвичей о похолодании

Осеннее похолодание ожидается в Московском регионе в середине следующей недели, температура воздуха в этот период опустится до +15°C и ниже. Об этом «Парламентской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Примерно до середины следующей недели у нас еще будет ощущаться влияние антициклона. Атмосферное давление будет повышенным, а движение воздуха направленным сверху вниз. Такое движение препятствует образованию облаков, поэтому погода сохранится ясная — ночью лунная, днем солнечная», — сказал синоптик.

По его словам, примерно в среду-четверг, 17-18 сентября, давление начнет понижаться, дневная температура понизится в среднем на пять градусов. Вильфанд добавил, что в эти дни возможны осадки, однако, пока не очень интенсивные.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что текущая осень в Москве стала самой засушливой в городе за последние 146 лет. Он добавил, что сентябрь 2025 года поставит исторический рекорд. По его словам, бабье лето в Москве продлится до 17 сентября. После этого в столице ожидаются дожди, отметил синоптик.

Ранее москвичам рассказали, когда нужно будет сменить летнюю резину на зимнюю.