Врач назвала самые распространенные причины выпадения волос

Врач Филева: при обильном выпадении волос стоит проверить уровень витаминов
Shutterstock

Интенсивное выпадение волос может сигнализировать не только о косметических проблемах, но и о серьезных нарушениях в организме. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«В первую очередь нужно исключить самые распространенные причины обильного выпадения волос. Оценить уровень микронутриентов — особенно витаминов D, B9, а также цинка, кальция, меди. Исключить анемию — заболевание, которое связано с дефицитом железа или витамина В12», — посоветовала Филева.

Специалист также рекомендует оценить состояние щитовидной железы, поскольку нарушения в ее работе влияют на обмен веществ и отражаются не только на общем самочувствии, но и на состоянии кожи, волос и ногтей.

Что касается домашних рецептов для стимуляции роста волос, — с ними следует быть осторожнее. Травяные отвары и масла могут вызвать аллергическую реакцию, приводящую к шелушению и зуду кожи головы, добавила она.

До этого Филева рассказала, как выбрать правильный шампунь. Для жирной кожи головы, по ее словам, подходят шампуни с салициловой кислотой, витамином В3, экстрактами крапивы, шалфея и мяты.

Для сухой кожи головы она посоветовала использовать средства с глицерином, пантенолом, гиалуроновой кислотой и натуральными маслами. При этом стоит избегать шампуней с силиконами и сульфатами.

Ранее врач рассказала, какие действия приводят к секущимся кончикам волос.

