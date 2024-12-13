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Психолог назвала эффективный способ избавиться от стресса и развить мозг

Психолог Дугенцова: новые хобби и увлечения развивают мозг и снижают стресс

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Shutterstock

Для снижения уровня стресса важно не занимать свободное время просиживанием со смартфоном в руках – нужно регулярно выходить из дома, делать что-то руками, искать новые увлечения. Это особенно важно для детей, но и взрослым помогает развивать мозг, рассказала психолог Дарья Дугенцова Общественной Службе Новостей.

Для людей всех возрастов, а не только для детей, крайне важны крупная и мелкая моторика, а также нагрузка мозга новыми занятиями.

«Новые увлечения и хобби в прямом смысле развивают наш мозг, ведь строятся новые нейронные связи. К сожалению, от гаджетов получить подобные результаты будет очень сложно», — подчеркнула Дугенцова.

Особую пользу приносят занятия на свежем воздухе, активное времяпрепровождение. Хотя в целом любые хобби помогают мозгу, снижают тревожность, способствуют выплеску эмоций и таким образом позволяют победить постоянный стресс, объяснила специалист.

Психолог призвала начать беспокоиться, если ребенок все время проводит с гаджетами, так как в этом случае есть угроза того, что он вырастет антисоциальным человеком с низким интеллектом. Он не будет уметь общаться с людьми, понимать их эмоции, его словарный запас будет низким. А вот каждый час, проведенный на природе или посвященный интересному хобби – это вклад в гармоничное развитие и успешное будущее.

«Развивайте не только свои умения, но и помогайте детям раскрывать их потенциал вдали от экрана телефона и ноутбука», — посоветовала Дугенцова.

До этого ученые доказали, что создание рукописного текста, по сравнению с печатанием на клавиатуре, развивает память и мышление. Эффект обусловлен движениями пальцев при выведении отдельных букв. При этом мозг стимулируется сильнее, чем во время нажатий на клавиши.

Ранее психолог рассказала, как распознать у детей проблемное использование гаджетов.

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