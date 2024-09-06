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Большинство россиян занимаются хобби в свободное время

Rambler&Co: 81% россиян занимаются хобби для снятия стресса

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Shutterstock

Большинство россиян (69%) россиян имеют хобби, которым они уделяют свое свободное время, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co и «Мегамаркета».

Чаще всего россияне занимаются спортом (17%), рукоделием (13%), чтением или рыбалкой (10%).

Чуть больше трети (38%) ежемесячно тратят на свои хобби не более 5 тыс. рублей, 25% — больше 10 тыс., а 19% выбирают бесплатные увлечения.

Большинство респондентов (81%) отметили, что занятие любимым хобби помогает снять стресс, 13% самовыражаются, 4% превратили любимое занятие в способ дохода, а 2% находят единомышленников.

Также 41% из тех, кто не имеет личного хобби, говорят, что им не нужны подобные увлечения. Каждый 5 человек без хобби (20%) заявил, что еще не нашел любимое занятие, у 18% не хватает денег, а у 14% — времени.

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