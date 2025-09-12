На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минск заявил о готовности к увеличению числа машин в направлении Литвы

В Минске заявили о готовности к росту числа машин на границе с Литвой и Латвией
true
true
close
Reuters

Минск готов к увеличению числа машин на литовском и латвийском направлениях после закрытия таможни с Польшей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского Государственного таможенного комитета.

После закрытия Польшей всех пунктов пропуска с Беларусью — Литва является ближайшей страной, куда двинется поток ожидающих выехать в Евросоюз. Сейчас на литовской границе ждут выезда в соседнюю страну в общей сложности 740 грузовиков, более 400 легковых автомобилей. Как отмечает пресс-служба, это стандартная для последнего времени ситуация на границе.

В пунктах пропуска «Козловичи» и «Брест» смены усилены на 50%, сообщил ранее агентству БелТа начальник таможенного поста «Варшавский мост» Алексей Данилюк.

До этого Польша официально уведомила Белоруссию о том, что с часа ночи 12 сентября (по белорусскому времени) она полностью закроет все пункты пропуска на границе из-за начала белорусско-российских стратегических учений «Запад-2025». По заявлению глава МВД Польши Марчина Кервинского, закрытие границы Польши с Белоруссией имеет бессрочный характер. Это необходимо для безопасности страны, подчеркнул он.

Совместные тренировки вооруженных сил Белоруссии и России пройдут с 12 по 16 сентября.

Ранее Польша направила России ноту из-за падения беспилотника на территорию страны.

