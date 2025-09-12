На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила склонность людей к накопительству

Психолог Белозерова: накопительство может помогать сохранить ощущение контроля
true
true
true
close
Freepik.com

Привычка хранить вещи и неумение расставаться с ними может быть связана с психологическими процессами завершения этапов жизни и проживанием потерь. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог и гештальт-терапевт Анастасия Белозерова.

По ее словам, накопительство может помогать сохранить ощущение контроля, компенсировать эмоциональные недостатки или поддерживать связь с людьми и событиями, которые уже завершены.

«Через контакт с вещами человек пытается сохранить ощущение, что какой-то этап его жизни еще не завершен. Это может касаться подарков, старой одежды или памятных предметов — вещи становятся своеобразным продолжением контакта или эмоций, которые в реальности не были полностью выражены», — пояснила Белозерова.

Кроме того, такое поведение может объясняться ностальгией или эмоциональной холодностью родителей в детстве, добавила психолог. Она отметила, что люди могут переносить на старые вещи те чувства, которые не смогли выразить напрямую. Чрезмерное хранение может перерасти в патологическое накопительство, связанное с расстройствами личности, добавила эксперт.

Бизнес-психолог, консультант по стратегическому управлению, директор по развитию ООО «Вместе.ПРО» Александр Бережной до этого рассказал, что FOMO или синдром упущенной жизни – это модель поведения, которая связана со страданиями и страхом человека, что он упускает возможности и живет менее насыщенно, чем окружающие люди. Это состояние приводит к глубокому внутреннему кризису, но его можно преодолеть, уточнил он.

Ранее психолог предупредил об опасности пребывания в зоне комфорта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами