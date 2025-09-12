Психолог объяснила склонность людей к накопительству

Привычка хранить вещи и неумение расставаться с ними может быть связана с психологическими процессами завершения этапов жизни и проживанием потерь. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог и гештальт-терапевт Анастасия Белозерова.

По ее словам, накопительство может помогать сохранить ощущение контроля, компенсировать эмоциональные недостатки или поддерживать связь с людьми и событиями, которые уже завершены.

«Через контакт с вещами человек пытается сохранить ощущение, что какой-то этап его жизни еще не завершен. Это может касаться подарков, старой одежды или памятных предметов — вещи становятся своеобразным продолжением контакта или эмоций, которые в реальности не были полностью выражены», — пояснила Белозерова.

Кроме того, такое поведение может объясняться ностальгией или эмоциональной холодностью родителей в детстве, добавила психолог. Она отметила, что люди могут переносить на старые вещи те чувства, которые не смогли выразить напрямую. Чрезмерное хранение может перерасти в патологическое накопительство, связанное с расстройствами личности, добавила эксперт.

Бизнес-психолог, консультант по стратегическому управлению, директор по развитию ООО «Вместе.ПРО» Александр Бережной до этого рассказал, что FOMO или синдром упущенной жизни – это модель поведения, которая связана со страданиями и страхом человека, что он упускает возможности и живет менее насыщенно, чем окружающие люди. Это состояние приводит к глубокому внутреннему кризису, но его можно преодолеть, уточнил он.

