Повар назвал ингредиент, который поможет загустить соус без муки

Льняное семя поможет загустить соус для блюда без использования муки. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенного шеф-повара.

По его словам, это более здоровая альтернатива, потому что это источник омега-3 жирных кислот, клетчатки и антиоксидантов. Он посоветовал измельчить семя и добавить одну-две чайные ложки в соус, когда он почти готов. После этого нужно его проварить немного, пока он не загустеет до нужной консистенции. Если соус остается жидким, можно добавить еще немного семени.

«Помимо загущения, льняное семя обладает рядом полезных свойств. Оно содержит растительную слизь, которая благотворно влияет на работу желудка и кишечника. Льняное семя также является источником полезных жиров, клетчатки и антиоксидантов, что делает его более предпочтительным выбором по сравнению с мукой», — добавили в сообщении.

В Яндекс Еде «Газете.Ru» рассказали, что сырный соус стал самым популярным в России, в среднем его заказывают в 35% случаев. Второе место в рейтинге досталось соусу «Цезарь» (11%), а третье — кисло-сладкому (9%). В пятерку также вошли чесночный и барбекю. При этом аналитики отметили, что в некоторых городах в список самых востребованных попадали и другие соусы.

