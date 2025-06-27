Врач рассказал, для кого опасны острые соусы

Регулярное употребление острых соусов и перца чили может повысить риск инфаркта, особенно у людей с сердечно-сосудистыми патологиями. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на слова врача скорой помощи Кливлендской клиники (Великобритания) Аллана Кейпина.

По словам специалиста, капсаицин — активное вещество, придающее остроту перцу, — может вызывать сужение сосудов, резкий подъем давления и учащение сердцебиения. Это увеличивает риск сердечных приступов, особенно у людей с увеличенным сердцем или врожденными пороками миокарда. Хотя прямая угроза жизни невелика, полностью исключить опасность нельзя, подчеркнул врач.

Кейпин отметил, что вредной может быть не только экстремально острая пища, но и частое добавление перца во все блюда. Такая привычка со временем способна нарушить пищеварение и, по некоторым данным, повысить риск онкологических заболеваний пищевода или желудка.

Об аналогичных последствиях предупреждает доктор Джеймс Удельсон, заведующий отделением кардиологии Медицинского центра Тафтса (США). Он напомнил, что чрезмерная стимуляция сердца, вызванная острой пищей, может нарушить кровоток и вызвать аритмию.

«В медицинской практике описаны случаи острой интоксикации капсаицином, приводившей к ишемии сердечной мышцы», — утончил эксперт.

Точное количество капсаицина, способное вызвать серьезную реакцию, пока неизвестно — чувствительность каждого человека к нему индивидуальна. Отмечается, что для оценки остроты продуктов используется шкала Сковилла. Так, самый острый в мире перец чили — «Перец Икс» — набирает почти 2,7 миллиона баллов, тогда как халапеньо — около пяти тысяч.

Ранее ученые выяснили, что острая еда помогает есть меньше.