В Екатеринбурге полицейского уличили в издевательствах над задержанным

На Урале полицейского уволили после жестокого обращения с задержанным

Полицейский из Екатеринбурга выбивал из задержанного признание, заставляя его ползать на четвереньках. Об этом сообщает Baza.

Бывшего оперативника Дмитрия Хохлова уличили в жестоком обращении с Сергеем Южаковым, которого задержали 28 ноября 2023 года по подозрению в распространении наркотиков.

После обыска мужчину забрали в отделение, откуда он попытался сбежать, но был пойман. После этого Хохлов начал издеваться над задержанным и применять к нему физическое насилие.

По словам Южакова, Хохлов заставлял его ползать на четвереньках, приседать, громко кричать «Я тигр!» и держать пятилитровую бутылку вытянутой рукой. Полицейский утверждает, что мужчина делал это добровольно, чтобы протрезветь.

Также было установлено, что оперативник бил Южакова руками и ремнем и вставал ногами ему на голени ради признательных показаний.

Пострадавший пожаловался на сотрудника полиции, и декабре того же года Хохлова уволили из органов внутренних дел. Сейчас он является фигурантом дела о превышении должностных полномочий, а Южаков уже получил судимость за распространение наркотиков.

