На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге полицейского уличили в издевательствах над задержанным

На Урале полицейского уволили после жестокого обращения с задержанным
true
true
true
close
Telegram-канал Baza

Полицейский из Екатеринбурга выбивал из задержанного признание, заставляя его ползать на четвереньках. Об этом сообщает Baza.

Бывшего оперативника Дмитрия Хохлова уличили в жестоком обращении с Сергеем Южаковым, которого задержали 28 ноября 2023 года по подозрению в распространении наркотиков.

После обыска мужчину забрали в отделение, откуда он попытался сбежать, но был пойман. После этого Хохлов начал издеваться над задержанным и применять к нему физическое насилие.

По словам Южакова, Хохлов заставлял его ползать на четвереньках, приседать, громко кричать «Я тигр!» и держать пятилитровую бутылку вытянутой рукой. Полицейский утверждает, что мужчина делал это добровольно, чтобы протрезветь.

Также было установлено, что оперативник бил Южакова руками и ремнем и вставал ногами ему на голени ради признательных показаний.

Пострадавший пожаловался на сотрудника полиции, и декабре того же года Хохлова уволили из органов внутренних дел. Сейчас он является фигурантом дела о превышении должностных полномочий, а Южаков уже получил судимость за распространение наркотиков.

Ранее полицейских из ЯНАО, похитивших человека, обвинили в превышении полномочий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами