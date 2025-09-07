Полицейских из ЯНАО обвинили в похищении человека и превышении полномочий

На Ямале экс-полицейских будут судить за избиение людей и похищение человека

На Ямале будут судить трех бывших полицейских, они обвиняются в похищении человека, превышении должностных полномочий и создании помех в ходе расследования. Об этом сообщает СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено в отношении правоохранителей после того, как их заподозрили в применении физической силы к трем жителям Надыма.

Следователи установили, что в феврале 2023 года один из сотрудников МВД также оказывал на потерпевшего психологическое давление, чтобы заставить его изменить показания и избежать ответственности за совершенное преступление.

В октябре того же года один из фигурантов похитил жертву и увез в Тюмень, чтобы воспрепятствовать ходу дела на этапе предварительного следствия. Однако расследование все же было завершено. В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом.

Ранее российский полицейский подбросил мужчине наркотики и сам стал фигурантом дела.