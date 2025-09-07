На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полицейских из ЯНАО обвинили в похищении человека и превышении полномочий

На Ямале экс-полицейских будут судить за избиение людей и похищение человека
true
true
true
close
Global Look Press

На Ямале будут судить трех бывших полицейских, они обвиняются в похищении человека, превышении должностных полномочий и создании помех в ходе расследования. Об этом сообщает СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено в отношении правоохранителей после того, как их заподозрили в применении физической силы к трем жителям Надыма.

Следователи установили, что в феврале 2023 года один из сотрудников МВД также оказывал на потерпевшего психологическое давление, чтобы заставить его изменить показания и избежать ответственности за совершенное преступление.

В октябре того же года один из фигурантов похитил жертву и увез в Тюмень, чтобы воспрепятствовать ходу дела на этапе предварительного следствия. Однако расследование все же было завершено. В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом.

Ранее российский полицейский подбросил мужчине наркотики и сам стал фигурантом дела.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами