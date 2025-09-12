Гигантскую рыбу-луну обнаружили на одном из американских пляжей

Отдыхающие обнаружили на одном из пляжей США гигантскую рыбу-луну и сперва приняли ее за валун. Об этом сообщает портал SFGate.

По информации издания, рыбу обнаружили у побережья регионального парка Доран западнее города Санта-Роза. Посетители сначала приняли рыбу за камень, но потом увидели большой немигающий взгляд.

Отмечается, что около пляжа у парка Доран обнаружилась называемая луна-рыба обманщик, или Mola tecta. Она является родственницей обыкновенным лунам-рыбам Mola mola, но тоньше и шире последних.

Прибывшие на место рейнджеры обнаружили рыбу живой, отдыхающие пытались вернуть ее в море. Однако несмотря на все усилия, спасти рыбу не удалось.

В настоящее время биологи парка пытаются установить причину, по которой рыба не выжила. Ученые заметили у нее только небольшую рану в районе плавника.

9 сентября 13-летний Джексон Денио из США поймал в Атлантическом океане гигантского палтуса весом около 80 кг. Рыбак отправился на ночную глубоководную рыбалку у побережья Новой Англии вместе с тремя десятками других человек. Подросток признается, что в тот момент, когда рыба попалась на крючок, его эмоции просто зашкаливали.

Изначально подросток хотел поймать акулу и опустил в воду крючок с наживкой из минтая. Но вскоре леска резко натянулась вертикально вниз — признак того, что на другом конце не акула, а именно палтус.

Ранее американец поймал «самую уродливую» рыбу и установил рекорд штата.