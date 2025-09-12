Аварийные отключения электричества зафиксированы в Дагестане

Аварийные отключения электроэнергии произошли в восьми районах Дагестана. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике, передает ТАСС.

Отключения электроснабжения зафиксированы в Ботлихском, Серкалинском, Унцукульском, Рутульском, Кайтагском, Магарамкентском, Хивском, Сулейман-Стальском районах. Это затронуло 54 населенных пункта.

Начало восстановительных работ запланировано на 8:00 мск 12 сентября. Возобновить подачу электроснабжения намерены к 16:00 мск.

В конце августа медицинский персонал больницы в дагестанском селе Унцукуль записал видеообращение, в котором сообщил, что перебои со светом парализовали работу учреждения.

Они рассказали, что перебои с электричеством продолжаются в больнице уже последние два-три месяца. При этом свет в учреждении отключается без предупреждения. Они обратились в прокуратуру региона и потребовали от властей республики и районных депутатов разобраться в ситуации.

Ранее в Приморье почти десять тысяч жителей остались без электричества.