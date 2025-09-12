На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аварийные отключения электричества зафиксированы в Дагестане

В восьми районах Дагестана произошли аварийные отключения электричества
true
true
true
close
Shutterstock/Creative Cat Studio

Аварийные отключения электроэнергии произошли в восьми районах Дагестана. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике, передает ТАСС.

Отключения электроснабжения зафиксированы в Ботлихском, Серкалинском, Унцукульском, Рутульском, Кайтагском, Магарамкентском, Хивском, Сулейман-Стальском районах. Это затронуло 54 населенных пункта.

Начало восстановительных работ запланировано на 8:00 мск 12 сентября. Возобновить подачу электроснабжения намерены к 16:00 мск.

В конце августа медицинский персонал больницы в дагестанском селе Унцукуль записал видеообращение, в котором сообщил, что перебои со светом парализовали работу учреждения.

Они рассказали, что перебои с электричеством продолжаются в больнице уже последние два-три месяца. При этом свет в учреждении отключается без предупреждения. Они обратились в прокуратуру региона и потребовали от властей республики и районных депутатов разобраться в ситуации.

Ранее в Приморье почти десять тысяч жителей остались без электричества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами