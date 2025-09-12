На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин оскорбил диспетчера, вызывая скорую помощь, и поплатился в суде

Shutterstock

В Курской области мужчина во время вызова скорой помощи оскорбил диспетчера и попал под суд. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Инцидент произошел 18 мая текущего года. Мужчина из города Железногорска обратился по номеру 112 для вызова скорой помощи, но в ходе разговора допустил оскорбления в адрес диспетчера. Фигурант полностью признал свою вину в совершении административного правонарушения.

Мировой судья признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ — оскорбление. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.

До этого россиянам рассказали, за какие сообщения в домовом чате могут наказать лишением свободы. Ответственность может грозить за оскорбления, клевету, угрозы или возбуждение ненависти.

Ранее в России несколько судов пытались решить, является ли эмодзи с клоуном оскорблением.

